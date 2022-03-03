Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası tırlar yolda kaldı, karayolu ulaşıma kapandı Yolda kalan tırlar nedeniyle Antalya-Afyonkarahisar yolu ulaşıma kapalı

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AfyonkarahisarAntalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tırların yolda kalması sonucu trafiğe kapanırken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

AfyonkarahisarAntalya Karayolu Dinar ile Sandıklı arasında yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri ile ilçe Özel İdare Karla Mücadele ekipleri şehirlerarası bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araç geçişine izin verilmeyen yolda sürücüler ÇayKonya Karayoluna yönlendiriliyor. Yolda kalan tırlar nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekipler karayolunun ulaşıma açılması için dozerler büyük çaba gösteriyor.

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