Sandıklı’da çiftçiler bilgilendirildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Dinar Pancar Kooperatifi tarafından üreticiler gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirildi.

Dinar Pancar Kooperatifi tarafından bir dinlenme tesisinde üreticilere yönelik gübreleme ve ilaçlama hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yetkililer tarafından üreticiler gübreler, ilaçlar, gübreleme ve ilaçlama yöntemi hakkında bilgilendirme yapılarak üreticilerin soruları yanıtlandı. Ekim ve hasat sezonu arasında ürünlerde uygulanacak ilaçlama, bitki bakımı ve oluşabilecek zararlılar ile mücadelelerin konuşulduğu toplantıda, yeni piyasaya çıkan mücadele ilaçlarının da tanıtımı yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman, Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Dinar Pancar Kooperatifi Müdürü Yüksel Arslan ve ilçede ki üreticiler katıldı.

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