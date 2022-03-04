(ÖZEL) Kar nedeniyle direkleri çöken asma ağacını kökünden kestiler Bolvadin Belediyesi ekipleri demir direkleri tamir etmek yerine çareyi ağacı kesmekte buldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde uzun yıllardır işyerlerini adeta bir orman gibi saran sarmaşık ağacın altındaki demir çerçeve kar nedeniyle çökünce, belediyesi ekipleri ise yeniden çözümü korkuluklarını yeniden yapmak yerine ağacı kökünden kesmekte buldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Bolvadin ilçesine bağlı Şazi Mahallesi Demirciler İçi Sokak'taki asma ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Karın ağırlığını kaldıramayan ağaçların altına destek amaçlı kullanılan demir çerçeve çöktü. Asma ağacının dallarının caddeyi tamamen kapanmasıyla belediye ekipleri duruma müdahale etti. Demir direkleri güçlendirerek tekrar asma ağacını ayağa kaldırılması yerine belediye ekipleri bunun yerine yaz aylarında tüm caddeyi dallarıyla sararak tam bir oksijen deposu olan asma ağacını kökünden kesti. Ağacın kesilmiş halinin paylaşılan fotoğrafları özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

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