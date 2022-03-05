Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda yoğun sis

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Silli havanın etkisi altında kalan AfyonkarahisarAntalya kara yolunda görüş mesafesinin bazı bölgelerde 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde AfyonkarahisarAntalya kara yolunda etkli olan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü. AfyonkarahisarAntalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler kavşaklarda önlem alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.

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