Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

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Soğuk havanın devam ettiği Afyonkarahisar’da, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Kentte önceki gün yağan kar yağışı bir gün aranın ardından bugün öğle saatlerinde tekrar başladı. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da azaldı. Kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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