Çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da yanlışlıkla çamaşır suyu için 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyelerinin temizlik yaptığı esnada bidondaki çamaşır suyunu için iki yaşındaki Ö.B., isimli çocuk kusmaya başlayınca ailesi durumu fark etti. Küçük çocuk ardından aile üyeleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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