TFF 2. Lig: Afyonspor:2 - Diyarbekir Spor:0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Diyarbekir Spor’u 20 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, İsmail Ertunç xx, Oğuzhan Yazır xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Melik Derin x (Celal Hanalp dk. 56 ? ), Alattin Hamza Ok xx, Nazmi Candoğan xx, Erhan Şentürk xx (Fatih Aktay dk. 87 ?), Ferhat Çulcuoğlu xx (Yakup Yiğit dk. 85 ?), Ömer İnan xx (Doğukan Emeksiz dk. 85 ?), Mithat Pala xx, Burak Çoban x (Yavuz Selim Tek dk. 90 ?)

Diyarbekir Spor: Salih Şenbaş xx, Şaban Özel xx, Emir Can Sayar x (Reşo Akın dk. 58 ?), Emrullah Sayar xx (Hakan Vapurluoğlu dk. 72 ?), Serdar Güncü xx (Furkan Özdemir dk. 82 ?), İbrahim Has xx, Şahin Şafakoğlu xx, Şerif Doğan xx, (Anıl Kara dk. 82 ?), Oğuzhan Kayar x (Seymen Yağmur dk. 46 ?), Serhat Enes Çalışan xx, Cihan Aydın xx

Goller: Alper Tursun (dk.54), Mithat Pala (dk.65) (Afyonspor)

Sarı Kart: Celal Hanalp, Anıl Atağ, Alper Tursun (Afyonspor), Reşo Akın, Seymen Yağmur (Diyarbekir Spor)

