Kaçak avlanan avcılar, vurdukları hayvanlarla yakalandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde izinsiz avlanan 7 avcı vurdukları hayanlar ve tüfeklerle suçüstü yapıldı.

Olay, Çay ilçesi Karamık Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil Başkanlığında, Avcılık ve Yaban Hayatı Yönetimi Şube Müdürü Turgut Civri'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyete Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile

Çay İlçe Jandarma ekipleri de destek verdi. Yapılan koruma faaliyetinde 2 adet tekne ile Karamık Gölü’ne girilerek bizzat gölet içerisinde kontroller gerçekleştirildi. Yapılan koruma faaliyetinde toplam 27 avcı kontrol edildi. Usulsüz avlanan 7 kişi ile ilgili idari işlem yapılırken, faaliyette 1 adet takozsuz tüfeğe, 3 kaset tabir edilen teybe ve usulsüz avlanan 4 sakarmeke, 7 ördek ve su çulluğuna da el konuldu.

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