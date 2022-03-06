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Otomobilden açılan ateşle vurulan şahıs kamyonetle hastaneye götürüldü Açılan ateşte ağır yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA

Otomobilden açılan ateşle vurulan şahıs kamyonetle hastaneye götürüldü Açılan ateşte ağır yaralanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle vurulan şahıs kamyonetle götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan şahsın tedavisi devam ederken, polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüphelileri birkaç saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Hamm Şehri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahla vurulan bir kişinin kamyonetle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Vurulan şahsın E.K. olduğunu ve hastaneye getiren kişinin M.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, M.Ç.’nin ifadesine başvurdu. Polis yaptığı araştırmada, E.K.'yi pompalı tüfekle yaralayan kişinin K.Ç. olduğunu ve olayın ardından otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, plakası belirlenen otomobilin akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Sürücü H.B. burada, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler K.Ç. ile T.B.’yi ise bir süre sonra gözaltına alındı.

Polis operasyonda uyuşturucu maddelerde ele geçirdi
Soruşturma kapsamında H.B., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.Ç. ile T.B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, polis ekipleri M.Ç.'nin aracında ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar, yaralanan E.K.'nin üzerinde ise 10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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