Polis operasyonunda 10 bin adet kaçak makaron ile tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin adet kaçak makaron ile 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından AfyonkarahisarKonya karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünden durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Kamyonette arama yapan polis ekipleri 410 kg bandrolleri yıpranmış paketler içerisinde kıyılmış tütün, 23 kg bandrolsüz paketler içerisinde kıyılmış tütün ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından İ.A., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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