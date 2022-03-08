Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar yeni bir yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentin hafta boyunca yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği, sıcaklıkların ise hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Mevsim normallerine yakın derecelerde seyreden sıcaklıklarının yeni yağışlı hava dalgası ile düşeceği kaydedildi. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağışının beklendiği, yağışın yarın ise kar şeklinde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceği ve sıcaklıkların ise eksi 10 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor.

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