Afyonspor, Somaspor maçında 3 puanı koparmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı grupta olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen AfyonsporSomaspor karşılaşması yarın oynanacak. Afyonspor karşılaşmada sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyor.
Mor beyazlı ekip erteleme maçının hazırlıklarını sürdürürken, ekip Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Afyonspor, yarın evinde ağırlayacağı Somaspor’dan 3 puanı kopararak ligdeki puanını 50’ye çıkarıp 4. sıraya yükselmek istiyor. 48 puanı bulunan Somaspor ise ligde 6. sırada bulunuyor.
Afyon Zafer Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Yunus Dursun yönetecek.
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