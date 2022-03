Afyonkarahisar’da ender görülen bir doğum gerçekleşti İlk çocuklarını sezaryenle dünyaya getiren anne ikiz bebekleri ise normal doğumla dünyaya getirdi

Afyonkarahisar’da tıp literatüründe ender görülen bir doğum gerçekleşti. Doktorların teşviki ile daha önce sezaryen geçiren anne, tüp bebek yöntemi ile hamile kaldığı ikiz bebeklerini normal doğum ile dünyaya getirdi.

Afyonkarahisar’da ÇiğdemOktay İbili çiftinin daha önce sezaryen yöntemi ile bir çocukları dünyaya geldi. Tekrar anne olmak isteyen Çiğdem İbili, Tüp bebek yöntemi ile biri kız biri ise erkek olan ikiz bebeklere hamile kaldı. Bunları normal doğum ile dünyaya getirmek isteyen anne tıp literatürlerinde ender görülen bir doğuma imza attı.

Doğum, en fazla normal doğum ödülüne sahip doktor unvanını taşıyan Kadın Hastalığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsa Şükrü Öz tarafından gerçekleştirildi.



“Allah bu mutluluğu tüm annelere yaşatsın”

Tüp bebek yöntemi ile doktorların sözlerini harfiyen yerine getirerek doğuma hazırladığını söyleyen anne Çiğdem İbili süreç hakkında bilgiler verdi. İbili: “İlk hamileliğimde sezaryen oldum. Sonra da bebeğim olması için tüp bebek tedavisi gördüm. Tüp bebek tedavisi sayesinde ikiz bebeklerime hamile kaldım. Doğum yaklaştıkça doktorum normal doğumu önerdi. İlk doğumumda sağlık sebepleri nedeniyle sezaryen olmuştum normal doğum yapmak içimde uhde kalmıştı. Doktorum ve ekibi sayesinde normal doğum yaparak Buse Naz ve Enes isimlerini verdiğimiz ikizlerimi kucağıma aldım. Allah çocuk isteyen tüm annelere bu mutluluğu yaşatsın" dedi.



“Normal doğum yapması için cesaret verdik”

Bir hekim olarak her zaman gebelere normal doğumu öneren Op. Dr. İsa Şükrü Öz, “Hastamız tüp bebek tedavisi sonrası bize başvurdu. Sezaryen doğum yapalı yaklaşık iki buçuk yıl geçtiğini ifade etti. Kendisi normal doğum yapmak istediğini söyledi. İkiz gebelik olmasına rağmen normal doğum yapabileceği yönünde kendisine cesaret verdik. Genellikle tüp bebek yönetimi ile dünyaya gelen bebeklerde kıymetli oldukları için sezaryen tercih edilir. Tüp bebek olmasa bile ikiz gebeliklerde de hekimler sezaryen doğum önerir. Artı olarak sezaryen sonrası normal doğumunda birçok riski vardır. Çok nadir görülen bir durum ortaya çıktı. Zaten Sağlık Bakanlığımız da her zaman normal doğumu her platformda destekliyor. Sezaryenın hayat kurtarıcı bir ameliyat olduğunu söylüyor. Hastamız çok istedi normal doğum yapmak. Biz de ekip olarak destek olduk. Sağlıklı bir şekilde ikiz bebeklerimiz dünyaya gözlerini açtılar ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.