Dazkırı’da yaban hayvanları unutulmadı

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya beraberindeki heyet ile birlikte Çiftlik köyünün yüksek kesimlerinde yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Dazkırı Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği işbirliği ile yapılan faaliyet ile yılkı atlarına, yaban hayvanlarına ve kuş türlerine bu kış günlerinde beslenmeleri için saman, arpa ve buğdaylar çeşitli noktalara bırakıldı. Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yaban hayatına ilçede periyodik olarak yem takviyesi yapılacağı kaydedildi.

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