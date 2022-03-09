Sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi verildi

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Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından ‘Adli Vakalara Maddi Delillere Yaklaşım’ eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında 2014 yılında imzalanan, “Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitim ve İşbirliği Protokolü” gereği 112 acil Sağlık Hizmetleri personeline eğitim verildi. 01 Mart tarihinde başlayan ve 8 Mart tarihine kadar devam eden, birer günlük eğitimlere 110 personel katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimin son günü kapanış konuşması yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Erdener Bede ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt, eğitimin faydalı olmasını diledi.

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