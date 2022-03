TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Somaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta erteleme karşılaşmasında Afyonspor evinde karşılaştığı Somaspor’u 41 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Barış Çiçeksoyu xx, Sabri Öğe xx,

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu x, Melik Derin x (Celal Hanalp dk. 13 xx), Alattin Hamza Ok xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 87 ?), Nazmi Candoğan xx, Erhan Şentürk xxx (İlke Tankul dk. 86 ?), Ömer İnan xx, Fatih Aktay x (Doğukan Emeksiz dk. 46 xx), Mithat Pala, Burak Çoban xx (Yakup Yiğit dk. 75 ?)

Somaspor: Muharrem Tunay Meral x, Oğuzhan Yıldırım x, Mücahit Aslan xx, Onur Ulaş xx, Yılmaz Ceylan xx, Mustafa Şengül xx, Celal Emir Dede xx (Yasin Yıldız dk. 89 ?), Abdülkadir Beyazit xx (Melih Şencan dk. 89 ?), Ali Akkuş xx (Harun Kahraman dk. 86 ?), Özcan Kalman x (Serkan Ömüray Gölükçü dk. 70 ?), Osman Hanoğlu xx

Goller: Erhan Şentürk (dk. 26, 74), Celal Hanalp (dk. 32), Doğukan Emeksiz (dk. 90) (Afyonspor), Abdulkadir Beyazit (dk. 23) (Somaspor)

Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu, Mithat Pala (Afyonspor), Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)

