Dazkırı’da taşımalı eğitime kar engeli

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Dazkırı Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kente genelinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ile yaşanacak olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün, bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

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