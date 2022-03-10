Kar yağışıyla birlikte köy yollarına anında müdahale Afyonkarahisar’da kapalı köy yolu yok

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sonrası saat 05.00 sıralarında kapanma ihtimali olan köy yollarına Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi anında müdahale etti.

Afyonkarahisar’da kış mevsimi boyunca kapanan köy yollarında hazır kıta bekleyen Karla Mücadele ekipleri, kar yağışıyla birlikte anında müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, kar küreme aracı ile yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin sabah 05.00 itibariyle çalışmaya başladığı ve kapalı olan hiçbir köy yolunun olmadığı bildirildi.

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