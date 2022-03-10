Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

İHA

Karlı yolda kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır ormanlık alana devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, devrilen tır ağaçların arasından vinç yardımıyla çıkarıldı.
Olay, Emirdağ ilçesi Doğanay köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 FEL 07 plakalı tır kara yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, yol kenarındaki ormanlık alana girerek devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ardından ormanlık alana devrilen tır kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek’ten gençlere üretken olmaları konusunda tavsiye
YEREL HABERLER Vali Çiçek’ten gençlere üretken olmaları konusunda ...
(ÖZEL) Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki duyanlar şaştı kaldı Afyonkarahisar’da bir garip olay Mezarlıkta define ararken yakalandılar Eski mezarlıkta define arayan şahısları mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Define aramak için öyle bir yer seçtiler ki ...
Kar yağışıyla birlikte köy yollarına anında müdahale Afyonkarahisar’da kapalı köy yolu yok
YEREL HABERLER Kar yağışıyla birlikte köy yollarına anında ...
Afyonkarahisar’da mart kapıdan baktırdı Afyonlular karlı bir güne uyandı, kent yeniden beyaza büründü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da mart kapıdan baktırdı Afyonlular ...
Yaban hayvanlarının yem telaşı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarının yem telaşı böyle görüntülendi
Dazkırı’da taşımalı eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Dazkırı’da taşımalı eğitime kar engeli
Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor
TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Somaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Somaspor: 1
Özel Harekatın ilk şehidinin hayatı kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Özel Harekatın ilk şehidinin hayatı kitaplaştırıldı
Cerit Yaylası’nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı İl Özel İdaresi ekipleri yeni yağışı hava dalgası başlamadan yollarda temizlik için zamana karşı yarışıyor
YEREL HABERLER Cerit Yaylası’nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı İl ...
(ÖZEL) Evlilik için kredi çekmek isteyince hayatı kâbusa döndü Patronları internet bankacılığını kullandığı genç adama 456 bin lira vergi cezası geldi Evlenmek için yardım istemişti, şimdi eşinden ve çocuğundan ayrı yaşıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Evlilik için kredi çekmek isteyince hayatı ...
Sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sağlık personeline adli vakalarda maddi delillere ...
Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırıya dikkat çekerek: “ Bizim dönemizde sosyal medya bu kadar baskın değildi” “ İnsanların tarihiyle, milli değerleriyle dalga geçen böylesi platformalar yoktu”
YEREL HABERLER Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yapılan gayrı ...
Günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışının bugün başlaması bekleniyor
YEREL HABERLER Günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışının bugün ...
Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis yakaladı
YEREL HABERLER Otobüsle uyuşturucu kaçakçılığı yapan şahsı polis ...
Bolvadin’de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor
YEREL HABERLER Bolvadin’de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden ...
Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Kadınlar gücünü birleştirip alışveriş merkezinde kafe ve market açtı
YEREL HABERLER Kadınlar ürettiklerini bu kafede satacak Kadınlar ...
Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri unutmadı
YEREL HABERLER Başsavcı Karabacak, 8 Mart ta kadın personelleri ...
Dumlupınar BİLSEM, TÜBİTAK yarışmasında ilk 5’e girmeyi başardı
YEREL HABERLER Dumlupınar BİLSEM, TÜBİTAK yarışmasında ilk 5’e ...
Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın ...
(ÖZEL) 82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine’den kadınlara altın değerinde öğüt: “Çalışmayı ve üretmeyi ihmal etmeyin meslek sahibi olun" “Erkekler, kadınlara şiddet uygulamayın, kadınlar dünya çiçeğidir”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine’den ...
Otomobilden açtığı ateşle bir kişiyi vuran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilden açtığı ateşle bir kişiyi vuran şahıs ...
Dazkırı’da yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Dazkırı’da yaban hayvanları unutulmadı
Afyonkarahisar’da ender görülen bir doğum gerçekleşti İlk çocuklarını sezaryenle dünyaya getiren anne ikiz bebekleri ise normal doğumla dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ender görülen bir doğum ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.