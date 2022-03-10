Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor

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TFF 2. Lig’deki yükselişini sürdüren Afyonspor, Somaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 50’ye yükseltirken, ‘Playoff’ iddiasını da sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki başarısını devam ettiriyor. Maç eksiği olmadan 50 puan ile 5. sırada bulunan Afyonspor’un averajı ise 24. Ligin bitimine 5 hafta kala 5. sıraya yükselen jetler, 29 haftada 14 galibiyet, 8 beraberlik alırken 7 karşılaşmada ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Afyonspor karşılaşmalarda 56 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü. Playoff iddiasını sürdüren Afyonspor, 13 Mart Pazar günü Ergene Velimeşe Spor’a konuk olacak.

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