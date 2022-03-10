Köy sakinleri hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından köylerde hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.
Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından BurunkayaÇapalıEldereGökçeli köylerinde bakkal ve köy kahvehaneleri sahiplerine Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri iş yerinden hırsızlık, hayvan hırsızlığı suçu işleyenlerin hareket tarzları, dolandırıcılık suçu işleyenlerin hareket tarzları ve yöntemleri, dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı. İş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayları ile ilgili alınacak tedbirler anlatılarak, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri faaliyeti gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.