Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı etkili oldu Kentte lapa lapa yağan kar kısa sürede her yere beyaza bürüdü

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Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde başlayan kar yağışı günün ilerleyen saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

Kentte meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısı yapılan yoğun kar yağışı dün gece başladı. Gün içerisinde aralıklarla devam eden kar yağışı öğle saatlerinde ise etkisini iyice arttırarak lapa lapa yağdı. Yağış sonrası kent geneli beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede azalırken, yağıştan dolayı yaya ve sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı. Yağıştan olumsuz etkilenenlerin başında ise sokak hayvanları geldi. Sokak hayvanları soğuk havadan korunmak için buldukları ağaç altılarına sığındı.

Öte yandan, lapa lapa yağan kar seyrine doyumsuz manzaraları oluştururken, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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