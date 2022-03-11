DSİ'nin su tahliye kanalı tıkandı, 500 dekar tarım arazisi sular altında kaldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) su tahliye kanalının tıkanması sonucu yaklaşık 500 dekar tarım arazisi sular altında kalırken, kanalın açılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Olay, Dinar ilçesi Çapalı köyü Sancar Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede iki gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası su tahliye kanalı tıkandı. Tıkanan kanalda taşan sular ise arpa ve buğday ekili tarım arazilerine doldu. Yaşanan sel baskınında yaklaşık 500 dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı. Olayın ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Öte yandan, ilgili kurumlar tarafından da su taşkının yaşandığı kanalın açılması için iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

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