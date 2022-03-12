Oda yöneticileri hayvan pazarındaki üreticilerin istek ve taleplerini dinledi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri hayvan pazarındaki üreticileri ziyaret etti.

Hayvan üreticileri ile ayaküstü bir süre hasbihal eden Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, üreticilerin istek ve taleplerini dinledi. Üreticiler, Oda yöneticilerine teşekkür ederken, Başkan Akdağ, daima küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerinin yanında olduklarını belirtti.

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