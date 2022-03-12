Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar

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Afyonkarahisar polisinin yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce AfyonkarahisarUşak Karayolunda yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada; 7 bin 54 adet sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 265 TL para ele geçirildi. Konuya ilişkin M.K. ve D.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı.

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