Yolda kalan kamyon şoförünü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’da, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele ederken, ekiplerin yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda kalan araçları da kurtardıkları belirtildi.

Kentte belirli aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle rakımı yüksek olan bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası soğuk hava ile birlikte yaşanan buzlanma ve don nedeniyle birçok noktada hayat adeta durma noktasına geldi. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını açmak için yoğun uğraş verdi. Ekipler sorumluluk alanlarındaki 420 köy yolundan karla mücadele çalışması yürütüyor. Yol açma çalışması yapan ekipler aynı zamanda kardan dolayı yolda mahsur kalan sürücülerin de imdadına yetişiyor. Karla kapanan bölgelerde yolda kalan birçok araç İl Özel İdaresi’nin iş makineleri ile kurtarıldı. Dünden bu yana yol açma çalışması yapan ekiplerin faaliyetlerinin bugün de devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, kent genelinde 80 araç, 100 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

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