Afyonkarahisar’da öğrenciler Frigya bölgesini gezdi

Afyonkarahisar Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, Ayazini metropolisi ve Frigya bölgesini gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberler eşliğinde Ayazini metropolisi, Avdalazkalesi, Aslan Taş, Yılanlı Taş, Kral Yolu, Emre Gölü, Memec kayalıkları ve Döğer Kervansarayı'nı gezerek tarihi bir yolculuğa çıktı.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Mayıs ayı ile birlikte bu tür gezilerin artacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize spordan kültür sanata birçok faaliyet düzenliyoruz. Tarihi zenginliklere sahip olan Afyonkarahisar’da bu tür gezilerin hem gençlerimize katkısı hem de Afyonkarahisar’ın tanıtımında önemli bir yeri var. Tüm öğrencilerimizi düzenlenen faaliyetlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Bu güzel geziden dolayı Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

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