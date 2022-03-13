Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında saat 13.00’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MTF 90 plakalı aracın sürücüsü Mahmut S. (62), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri sürücü Mahmut S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde bulunan Y.S. ise kazada hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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