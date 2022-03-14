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Şuhut ESO Seçiminde Başkan Akdağ ipi göğüsledi

İHA

Şuhut ESO Seçiminde Başkan Akdağ ipi göğüsledi

Afyonkarahisar Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan genel kurul seçimi yapıldı. Seçim sonrası Ahmet Akdağ 441 oy alarak ipi göğüsledi.
Şuhut Düğün Salonunda gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak yaptı. Bin 40 üyesi bulunan odanın 817 üyesi oy kullandı. Mevcut başkan Ahmet Akdağ 441oy alırken diğer başkan adayı Ali Altan ise 352 oy aldı. Ahmet Akdağ ikinci kez Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi.
Üyelerinin her zaman yanlarında olacağını belirten Başkan Akdağ, "Ben elimden geleni şimdiye kadar yönetim kurulu olarak yaptık. Her zaman esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Sorunları için elimizden gelen gayreti gösterdik. Genel kurulumuz tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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