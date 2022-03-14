Emirdağ’a Aile ve Dini Rehberlik Bürosu kurulacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Emirdağ’a Aile ve Dini Rehberlik Bürosu kurulacağının müjdesini verdi.

Erbaş, ziyaretine ilk olarak Karacalar köyünde bulunan Hak Halili Türbesi'ni ziyaret ederek başladı. Türbeyi gezerek dua eden Erbaş, burada türbenin tarihi süreci ve maneviyatı hakkında Karacalar Köyü Hak Halili Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Şahbaz'dan bilgiler aldı. Türbe Camiinde kılınan namazın ardından Erbaş, cemaatle bir süre sohbet etti. Daha sonra Emirdağ Kadın Kültür Evi ve Kooperatifini ziyaret eden Erbaş, kadınlarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin sonunda Erbaş Emirdağ’a Aile ve Dini Rehberlik Bürosu kurulacağının müjdesini verdi. Ardından Kadın Kooperatifinde kadınların ürettikleri ürünleri inceleyen Erbaş, kadınlar için böylesine faydalı ve amacına uygun bir yerin faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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