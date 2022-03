Afyonkarahisar’da Tıp Bayramı

Afyonkarahisar’da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından Kocatepe Parkı’nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe, 14 Mart 1919’dan bu yana Tıp Bayramını kutladıklarını belirtti. Türe; “Biz hekimler, barışta, savaşta, her yerde insan için çabalarız. Kalbimizde hissederek ettiğimiz Hipokrat yemini tüm yaşamımızı kapsar ve ona sadık kalırız. Çünkü hekimlik bir meslek değil, bir yaşam şeklidir. Bu nedenle yaptığımız hiçbir şeyi fedakârlık olarak görmeyen bizler, maalesef bugünlerde biraz buruğuz. Toplumdan beklediğimiz saygının azalışı, sağlıkta şiddetin artması, özlük haklarımızdaki iyileştirmelerin yapılmaması bizleri küskünlüğe itmektedir. İçimizde yaşattığımız çok büyük insan sevgisi ile insanın yaşam hakkı için ettiğimiz yemine bağlıyız. Bu yüzden her birimiz halkımızın sağlığı için çalışmaktayız, çalışmaya da devam edeceğiz. Elbette ki mesleğimiz kutsal ve ulvi bir meslektir. Böyle bir mesleğin temsilcisi olmaktan son derece gururluyum. Bu mesleğin erdemini ve güzelliğini meslek hayatımda her an yaşadım. Hekimler, örnek bir vatandaş ve her ortamda saygınlığını hissettiren insanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, esenlik dolu günler dilerim.” dedi,

Konuşmanın ardından Başkan Türe, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

