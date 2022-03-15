Dinar’da polis operasyonunda eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon yapıldı. Operasyonda 0.31 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.