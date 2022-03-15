Afyonkarahisar’da ailelere seminer verildi

Afyonkarahisar’da düzenlenen seminerde, çocukları başka çocuklarla kıyaslamanın onlar üzerinde psikolojik yönden olumsuz etkileri olduğu anlatıldı.

Çay Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultandağı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadın Kültür Evlerinde düzenlenen, Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz'ın verdiği "Aile Okulu" seminere yoğun katılım oldu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, ailelerin çocuklarına ilgi, sevgi ve şefkat göstermesinin çocukları sosyal ve duygusal yönden geliştireceğini söyledi. Yıldız şöyle konuştu:

“Suça bulaşan çocukların büyük çoğunluğu ailesi tarafından ihmal edilen çocuklar. Ailesinde ilgi göremeyen çocuklar bu ilgiyi dışarıda farklı ortamlarda arıyor. Çocuklara söylenen sözler ve onların yanında sergilediğiniz davranışlar çocuklar tarafından model alınıyor. Teknolojik bağımlılık konusunda çocuklarından şikayetçi olan aileler öncelikle kendi davranışlarına dikkat etmeleri gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.