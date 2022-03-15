Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Mor beyazlı ekip ligin 30. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşe Spor ile 20 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Bahaddin Gümüş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan idman ardından düz koşu ve çift kale maçla devam etti. Afyonspor 50 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

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