6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu

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Afyonkarahisar’da salıncaktan düşen 6 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri tarafından uyuması için salıncağı bırakılan A.A.K., isimli erkek bebek henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü salıncaktan yere düştü. Durumu gören aile üyeleri küçük çocuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Minil A.A.K., burada yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

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