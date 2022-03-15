Köy evinde yangın çıktı İki katlı ahşap evden alevler yükseldi

İlk kez tanıttı! En eski fotoğraf

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın bu gün saat 15.30’da Kızılca köyünde Ramazan Çelik’e ait 2 katlı ahşap evin mutfak bölümünde çıktı. Dumanları fark eden Çelik komşularından ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın bitişiğinde ki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken hayvancılık yapan Ramazan Çelik, eşi ve 6 çocuğu evsiz kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.