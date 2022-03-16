Afyonkarahisar’da kaçak tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir evde ve araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, gümrük kaçağı tütün mamülü satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen 1 ikamet ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 3 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 800 adet boş makaron ve 300 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin İ.Ç. isimli şahsa adli işlem yapılacağı bildirildi.

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