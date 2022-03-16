Dinar’da lavanta fidan dikimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinar’da lavanta fidan dikimi başladı

İHA

Dinar’da lavanta fidan dikimi başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi aracılığı üretilen lavanta ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılacak olan fidanların dikimi başladı.
Afyonkarahisar Dinar Kaymakamlığı tarafından kurulan Kadın Kültür Evleri Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçen Dinarelli Lavanta Tesisleri’nde lavantadan üretilen kozmetik ürünleri başta olmak üzere, sabun, losyon, kolonya gibi kişisel bakım ürünleri Dinarelli markası ile satılmaya devam ediyor.
Ürünlerin hammaddesi olan lavantaların fidan dikimleri ise döneminin gelmesi ile kadınlar tarafından ekilmeye başlandı. Önceden belirlenen tarlalara kadınlar tarafından ekimi başladı. Ekimi yapılan lavanta fidanlarının ürünlerin hammaddesi olarak kullanılacağı gibi aynı zamanda yetiştirilecek fidelerin tüplü ve saksılı olarak yurt içi piyasada da satılacağı kaydedildi.
Öte yandan, kadınları fidan dikim alanında ziyaret eden Kaymakam Selami Kapankaya çalışanlara kolaylıkla diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Afyonspor, deplasmanda oynayacağı maçın ...
Meteorolojiden Afyonkarahisar ve bölgesi için soğuk hava dalgası uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Afyonkarahisar ve bölgesi için soğuk ...
Dinar’da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Dinar’da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçek tohumu ...
Afyonkarahisar’da kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kaçak tütün ele geçirildi
Köy evinde yangın çıktı İki katlı ahşap evden alevler yükseldi
YEREL HABERLER Köy evinde yangın çıktı İki katlı ahşap evden alevler ...
Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması Kaçak define kazısında yakalanan Prof. Dr. Mevlüt Güllü “Kazılan yeri kapatmaya çalışırken yakalandık”
YEREL HABERLER Defineci profesörden 'Pişmanım' açıklaması Kaçak ...
Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü Tartıştığı alkollü şahsı 3 bıçak darbesi ile öldürdü
YEREL HABERLER Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü Tartıştığı ...
6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER 6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu
Vali Çiçek: “Türkiye ile Özbekistan arasında birlik ve berberlik herkese büyük fayda sağlayacak”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Türkiye ile Özbekistan arasında birlik ...
Sultandağı’nda Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği
YEREL HABERLER Sultandağı’nda Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği
Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Afyonspor, Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarını ...
Afyonkarahisar’da ailelere seminer verildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ailelere seminer verildi
Tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni gelişme Serbest bırakılmasına karar verilen servis aracının sahibi savcılığın itirazı ile tekrar tutuklandı
YEREL HABERLER Tahliye sevincini yaşayamadan tekrar tutuklandı 5 ...
Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme Üniversite yönetimi define kazasından yakalanan profesörle ilgili harekete geçti, idari soruşturma başlatıldı AKÜ açıklaması, "Hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Define kazısında yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili ...
Dinar’da polis operasyonunda eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Dinar’da polis operasyonunda eroin ele geçirildi
Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma üzerinde uyuşturucu ile gezen şahsı yakaladı
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı İnternet sitelerinde ilanları kopyalayıp kaparo toplayan çeteyi jandarma çökertti
YEREL HABERLER Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi ...
5 çocuğun öldüğü kazada sorumlu ‘çam ağacı’ oldu Servis aracı faciasında tutuklu sanıkların ve avukatların savunması ‘pes’ dedirtti 2’si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada, servis aracının sahibi tahliye edildi
YEREL HABERLER 5 çocuğun öldüğü kazada sorumlu ‘çam ağacı’ ...
Afyonkarahisar’da Tıp Bayramı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Tıp Bayramı
(Özel) AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı Define avcısı Afyon Kocatepe Üniversitesi profesörüne mahalle ve çarşı bekçileri kazı yaparken suçüstü yaptı Resmi yazı ulaşınca hakkında idari soruşturma açılacak
YEREL HABERLER (Özel) AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken ...
FETÖ’ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan ...
Emirdağ’a Aile ve Dini Rehberlik Bürosu kurulacak
YEREL HABERLER Emirdağ’a Aile ve Dini Rehberlik Bürosu kurulacak
(Özel) Artık her ambulansta bir de doktor var Afyonkarahisar’da ‘doktorlu’ ambulans dönemi başladı Yılda 65 bin hastaya hizmet verilen Afyonkarahisar’da ambulanslarda artık doktorlar da görev yapacak Kentte 112 Acil servis hizmeti 41 ekip ve 550 personelle sağlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Artık her ambulansta bir de doktor ...
Şuhut ESO Seçiminde Başkan Akdağ ipi göğüsledi
YEREL HABERLER Şuhut ESO Seçiminde Başkan Akdağ ipi göğüsledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.