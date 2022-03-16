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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde evlerinin duvarlarında yaklaşık 10 yıldan bu yana sürekli meydana gelen çatlakları onarmaktan bıkan aile, jeoloji uzmanının yaptığı inceleme sonucu büyük bir şok yaşadı. İnceleme sonrası evin birkaç metre altından fay hattı geçtiği ortaya çıktı.

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