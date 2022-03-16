OEDAŞ Afyonkarahisar’dan kadın kültür evlerine teknoloji desteği

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü, kullandığı 20 bilgisayarı tamamen yenileyerek Afyonkarahisar Valiliği’nin Kadın Kültür Evleri Projesi’ne hediye etti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerini en iyi şekilde yürütmenin yanısıra bulunduğu toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda 20 adet bilgisayar tamamen yenilenerek Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kadın Kültür Evleri’ne hediye edildi. Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, Kurumsal İletişim yetkilisi Aslı Karcı, İdari İşler yetkilisi Gülçin Çetinkaya, Valilik Kadın Kültür Evlerinden sorumlu Süleyman Özbay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Münevvere Aydoğmuş’tan oluşan heyet, Mareşal Fevzi Çakmak ve Erkmen Kadın Kültür Evleri’ni ziyaret edilerek ilk bilgisayarları sembolik olarak elden teslim etti ve Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kalan bilgisayarlar ise diğer kadın kültür evlerine teslim edilmek üzere valiliğe iletildi.



“Toplum ve dünya yararına gerçekleştirilen projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Osmangazi Elektrik Dağıtım Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ana işimiz olan elektrik dağıtım hizmetinin yanısıra paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına yanıt vermek adına da çaba sarf ediyoruz. Bilgisayarlarımızı yeniden kullanıma sunarak hem sürdürülebilirlik kapsamında karbon ayak izimizi azaltmayı hem de kadınlarımızın toplumsal hayata katılımlarını ve teknolojiye erişimlerini artırmayı hedefledik. Bu anlayış doğrultusunda kampanyaya destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza kamuoyu nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplum ve dünya yararına gerçekleştirilen projelere katkı sağlamaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Kadın Kültür Evleri Projesine verdikleri destek nedeniyle OEDAŞ ailesine teşekkür eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise “Kadınlarımızı her yönden geliştiren, onlar için bir evden çok daha fazla anlam taşıyan kadın kültür evlerimizin her geçen gün büyüyerek çoğalması fazlasıyla gururlandırıyor. Başta emeklerini ortaya koyan kadınlarımıza destek veren OEDAŞ yöneticileri olmak üzere tüm OEDAŞ Ailesi’ne teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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