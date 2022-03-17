Mezarlıklarda kandil yoğunluğu Kandilde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Afyonkarahisar’da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar şehit mezarlarına da karanfil bıraktılar.

Afyonkarahisar’da Berat Kandili dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kandil gününde vatandaşlar mezarlıklara adeta akın ederek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Kandil gününde unutulmayanlar arasında şehitlerimizde yer aldı. Afyonkarahisar Hava Şehitliğindeki şehit mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları karanfil bırakarak dualar ettiler. Yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar ise Kur’anı Kerim okudular.

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