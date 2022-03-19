(ÖZEL) Maharetli kadınlar ABD'ye ihracata hazırlanıyor Kadınların manda derisinden ürettiği ürünler ABD’den büyük ilgi gördü, numuneler gönderildi Sultandağı Kadın Kültür Evi Kooperatifi’nde manda derisinden el işçiliğiyle yapılan çanta, kalemlik gibi ürünlerin ünü sınırları aştı Kadınlar ABD’den gelecek habere göre bu ülkeye ihracat yapacak

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Afyonkarahisar Sultandağı Kadın Kültür Evi Kooperatifi’nde manda derisinden çanta, cüzdan, kalemlik ve bileklik gibi çeşitli ürünler yapan kadınların ünü sınırları aştı. Üretken kadınlar Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelen evrak ve laptop çantası talebi üzerine numuneler gönderirken, şimdi gelecek siparişlerişe göre ihracat yapmaya hazırlanıyor.

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