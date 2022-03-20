Çaldıkları çöp konteynırları ile yakalandılar

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette parçalanmış halde metal çalıntı çöp konteynırları bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Otogar mahallesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler araç içerisinde parçalanmış halde metal çöp konteynırı parçaları buldu. Polis ekipleri ardından belediye ile irtibata geçtiklerinde bulunan konteynırların belediyeye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine konteynır parçalarına el konularak, araç içerisinde bulunan T.A. ve Ş.A., isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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