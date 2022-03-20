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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 5 adet gümrük kaçağı telefon, araç satış sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden

E.Ç., M.Ç. ve S.Ç., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, A.B., isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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