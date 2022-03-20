6 Nokta Körler Derneği’nde kadınlardan sorumlu delege seçimi yapıldı

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6 Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nde kadınlardan sorumlu delege seçimi yapıldı. Oylama sonrası 2 kadın üye genel merkez nezdinde derneğin Afyonkarahisar Şubesi’ni temsil edecek.

Oylama 12 kadın üyenin katılımı ile dernek binasında gerçekleştirildi. 6 Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı seçimde Pınar Erdoğan asil, Şerife Güllüçay ise yedek olmak üzere kadınlardan sorumlu delege oldu. 12 üyenin yaptığı oylamanın ardından konuşan Erdoğan kadınların toplumdaki önemli yerinden bahsederek, delege olarak seçilen kadınların derneğin Afyonkarahisar şubesini genel merkez nezdinde en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydetti.

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