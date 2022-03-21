Bolvadin’de huzur ve asayiş uygulaması

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Bolvadin 'de 15 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 30 araç ve 85 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürülüğü ve Trafik Denetleme Şube Ekiplerinin destekleriyle Etem Kelekçi, Yenice Mahallesi, Konak Mahallesi ve Kırkgöz mahallesinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında 25 araç kontrol edildi, 60 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.