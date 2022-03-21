Afyonkarahisar’da 5 bin fidan dağıtıldı

Afyonkarahisar’da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü faaliyetleri günü kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da, ‘Yeşil Vatan ve Orman Vatandır’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us da katıldı. Anıt Park önünde gerçekleştirilen fidan dağıtımında vatandaşların orman sevgisini artırmak ve daha Yeşil bir Türkiye için farkındalık oluşturmak amaçlandı. Etkinlikte bin 500 adet badem, bin adet ceviz, bin adet badem, bin adet sedir, bin adet karaçam, 500 adet zerdali olmak üzere 5 bin adet fidan dağıtıldığı açıklandı.

Öte yandan fidan dağıtımının 21 Mart Ormancılık Haftası süresince Afyonkarahisar Valiliği önünde devam edeceği belirtildi.

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