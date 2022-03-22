Korkmaz, Bolvadin’de incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz saha incelemeleri kapsamında Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçeye bağlı Dişli köyü Aile Sağlık Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Korkmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Dişli Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) incelemelerde bulundu. Ziyarette Korkmaz’a, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz da eşlik etti. Korkmaz, Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinden ilçe geneli ile ilgili bilgiler alırken, ASM personelinden de bölge ile ilgili bilgiler alıp çalışmaları değerlendirdi.

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