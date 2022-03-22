Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük: “Müdahale edilmezse Ramazan’da et fiyatı 105-110 lirayı bulur”

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” dedi.
Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor. Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 9294 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.