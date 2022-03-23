Korkmaz, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Şuhut’ta sağlık çalışanlarının istek ve taleplerini dinledi.

Korkmaz, ziyaretleri kapsamında Şuhut Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık çalışanlarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Korkmaz’a ziyareti esnasında Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ahmet Murat Koyuncu eşlik etti. Şuhut Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Korkmaz hastane Başhekimi Op. Dr. Ayşe Geren, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Korkmaz ve Koyuncu ayrıca Atlıhisar Aile Sağlığı Birimini ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

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